Justitie wil proberen om motorclub Satudarah illegaal te verklaren

TILBURG - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat proberen Satudarah te verbieden. Justitie vindt dat de motorclub 'zodanig in strijd opereert met de openbare orde dat een verbod de beste remedie is', laat een woordvoerder van het landelijk parket weten.

Het idee voor een verbod leeft al langer en komt op de dag dat er opnieuw leden van de club zijn gearresteerd op verdenking van witwassen, wapenbezit en afpersing.



Procedure

Het OM probeert via een civielrechtelijke procedure de clubs te verbieden. Bij welke rechtbank precies is niet bekend. Strafrechtelijk een club verbieden laat de wet niet toe.



Er loopt sinds eind vorig jaar al een ander verzoek om een motorclub te verbieden. Bij de rechtbank in Utrecht is een verzoek ingediend voor een verbod op een motorclub. Het gaat om MC Bandidos.



Het OM volgt nu dezelfde weg met Satudarah. Over een verbod op motorclubs die misdrijven plegen wordt al langer gesproken.