Helmond Sport hekkensluiter in de Jupiler League: 'We moeten wakker worden' [VIDEO]

HELMOND - Geen enkele supporter van Helmond Sport loopt momenteel met de borst vooruit. De plaatselijke trots staat laatste in de Jupiler League. Er zijn zes wedstrijden gespeeld en Helmond won nog niet één keer. "We moeten wakker worden. Zo doorgaan kan niet", zegt aanvoerder Stephen Warmolts.

De 23-jarige verdediger baalt als een stekker van de prestaties van zijn ploeg. "Ik kan niet tegen mijn verlies. We moeten zorgen dat we heel snel van deze plek afkomen. Dit is niet Helmond Sport-waardig. Als deze prestaties aanhouden, gaat het in je hoofd zitten. Dan wordt het alleen maar moeilijker om uit de put te komen. Drie punten zijn echt nodig nu."



Ploeggenoot Furhgill Zeldenrust snakt ook naar de eerste zege van het seizoen. "We spelen momenteel niet goed genoeg. Goals krijgen we knullig tegen en soms hebben we ook gewoon wat pech. Maar we hebben genoeg kwaliteit om te klimmen op de ranglijst."Zeldenrust maakte er al vier dit seizoen en staat daarmee hoog op de topscorerslijst van de Jupiler League. "Ik de redder van Helmond Sport? Ik heb mijn steentje bijgedragen door er een paar te maken. We moeten nu zo snel mogelijk een overwinning gaan boeken. Ik hoop dat dat vrijdag al lukt."Helmond Sport speelt dan een uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht, ook geen hoogvlieger trouwens. Trainer Roy Hendriksen werkt met zijn ploeg in alle rust naar dat duel toe. Sterker nog: er werd dinsdag volop gelachen op de training. "De jongens hebben niets aan emoties en extra druk. We blijven rustig. De resultaten zijn tot nu toe teleurstellend, maar ik zie ook veel goede dingen."Vorig seizoen mocht Helmond weer even dromen van de eredivisie. De play-offs werden gehaald en daarin won Roda JC met meer geluk dan wijsheid van de Brabantse club. "Ook dit seizoen is de doelstelling het bereiken van de play-offs", zegt Hendriksen. "Dat blijft ook zo. Maar in eerste instantie willen we nu een paar wedstrijden gaan winnen."