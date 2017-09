Sarah stak zich in de schulden om te overleven, gewonnen rechtszaak zorgt voor financiële ruimte

EINDHOVEN - Een bankbeslag leek Sarah uit Eindhoven definitief de afgrond in te duwen. Ze hield geen geld over om van te leven. Schuldhulpverleenster Luciënne Duray kon het financieel drama niet aanzien. Ze startte met succes een rechtszaak en hielp zo Sarah aan een betaalbare schuldenregeling.

De kantonrechter deed begin deze maand een belangrijke uitspraak voor Sarah, maar ook voor anderen in een soortgelijke situatie. Bij een bankbeslag moet volgens de rechter altijd geld overblijven om van te leven.



Van de regen in de drup

Durray is nog steeds verontwaardigd over wat er bij Sarah gebeurde. "Eén dag voor kerst zag ik dat het complete banksaldo van Sarah was bevroren. Er was geen geld meer voor eten, huur en gas, water, licht. Sarah moest zich opnieuw in de schulden steken om te overleven. Dat is onmenselijk en niet slim."



Het probleem is dat er geen wetgeving is die mensen beschermt bij een bankbeslag. "Bij loonbeslag of beslag op je uitkering wordt altijd een minimum apart gehouden om van te leven. Zulke regels ontbreken bij een bankbeslag", legt de bewindvoerder uit.



Hoop

Na deze uitspraak is er nog steeds geen wetgeving over bankbeslag, maar de kans is groot dat rechters bij soortgelijke zaken in de toekomst dit voorbeeld volgen. Durray is opgetogen. "Ik hoop dat de overheid dit nu oppikt en regels maakt over bankbeslag."



Opmerkelijk is dat nooit eerder een rechtszaak over bankbeslag is gevoerd. Durray reageert nuchter. "Sarah is echt niet uniek. Ik weet niet waarom eerder een bewindvoerder nooit eerder een rechtszaak is gestart."



Adem halen

Sarah is 'trots en opgelucht'. Trots op het feit dat zij een bewindvoerder heeft met hart voor de zaak. De opluchting zit hem vooral in de financiële ruimte die ze nu heeft na de uitspraak. Een deel van het bankbeslag is negen maanden later teruggestort.