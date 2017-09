Omwonenden blij dat spoorwegovergang in Zegge open blijft: 'Scheelt vijf kilometer omrijden'

ZEGGE - De spoorwegovergang aan de Spiekestraat in Zegge mag van de gemeente Rucphen open blijven. De gemeente stelde een onderzoek in naar de veiligheid van de overgang na een dodelijk ongeluk in 2012. ProRail wilde de overgang sluiten, maar de gemeente heeft anders besloten. Tot opluchting van veel omwonenden. Zij waren bang dat zij 'afgesloten zouden worden van de buitenwereld'.

Christ de Jong woont al 75 jaar in een boerderijtje aan de Spiekestraat, vlak naast de spoorwegovergang. Hij is blij dat de overgang niet dicht gaat. "Ik gebruik die overgang tientallen keren per dag. Als hij dicht zou gaan, moet ik vijf kilometer omrijden om bij de buurman een kop koffie te drinken. Hij woont net aan de andere kant van het spoor."



Nico Derks is die buurman en ook hij is dolblij. "Zo ver omrijden is gekkenwerk. Dan zouden we echt afgesloten raken. Mijn vrouw is ziek en dan willen we niet zo ver om moeten rijden om in het dorp te kunnen komen. Bovendien is deze overgang volgens ons helemaal niet gevaarlijk."



Dodelijk ongeluk

Toch kwam er begin 2012 een 80-jarige fietser om het leven op de overgang. De man kwam met zijn voorband vast te zitten in de rails. Hij viel van zijn fiets en werd aangereden door een trein.



Later dat jaar ontsnapten drie mensen aan de dood toen hun auto vast kwam te zitten op het spoor. Zij wisten uit de auto de klimmen. Net op tijd, want een aanstormende trein reed dwars door hun auto heen.



De gemeente Rucphen startte een onderzoek. Daaruit blijkt dat de overgang aan alle technische eisen voldoet. Ook blijkt het sluiten van de overgang erg duur. Dat zou de gemeente zo'n 800.000 euro kosten. Omliggende bedrijven zouden gecompenseerd moeten worden voor het omrijden. Dat zou nog eens één miljoen euro extra kosten. En dat is buitenproportioneel veel, vindt de gemeente.



Extra maatregelen

De gemeente heeft wel extra maatregelen genomen op de spoorwegovergang. Er zijn tegenwoordig bellen en slagbomen. Ook staan er borden die fietsers waarschuwen dat ze beter af kunnen stappen en is de Spiekestraat alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Dat maakt de spoorwegovergang volgens de omwonenden veilig. "Vroeger was het hier wel gevaarlijk. Toen was er geen verlichting en waren er geen bellen. Maar alles wat er bij een spoorwegovergang hoort is er nu wel", zegt Christ. Buurman Nico vult aan: "Je moet gewoon goed oppassen, maar dat geldt voor elke spoorwegovergang."



Zo min mogelijk overwegen

ProRail laat in een reactie weten het jammer te vinden dat de overgang open blijft. "Wij willen het liefst zo min mogelijk overwegen", zegt een woordvoerder. "We hebben met de gemeente om tafel gezeten om te kijken of we hem konden sluiten, maar helaas is er een ander besluit genomen." ProRail heeft wel begrip voor het besluit van de gemeente.