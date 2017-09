Geldropse ontwerpers gaan paleis Het Loo opnieuw inrichten

GELDROP - De Geldropse ontwerpers Van Eijk en Van der Lubbe hebben een bijzondere opdracht gekregen. 'We zijn supertrots' melden ze dinsdag in een bericht waarin ze aankondigen dat ze de nieuwe publieksruimtes voor Paleis het Loo mogen inrichten.

Van Eijk en Van der Lubbe zijn een internationaal opererend designbureau. Ze werkten nauw samen met Volvo bij het ontwikkelen van de auto voor de toekomst. Ook tekenden ze het nieuwe interieur voor het Muziekgebouw in Eindhoven.





Paleis het Loo begint volgend jaar met een ingrijpende verbouwing. Het paleis is inmiddels dertig jaar open als populair museum. Met een verbouwing komt er nu 5000 vierkante meter extra ruimte.Onder de voortuin komt een grote uitbreiding van de ondergrondse ruimten bestemd voor exposities en de ontvangst van publiek. Hoe die ruimten er precies uit gaan zien, wordt straks in Geldrop bepaald.De Geldropse ontwerpers moeten er in hun ideeën rekening mee houden dat ze historische en moderne ruimtes met elkaar gaan verbinden. De verbouwing van Het Loo is in 2021 klaar.