Loods met kunststof zwembaden in brand in Steenbergen

STEENBERGEN - De brandweer is dinsdagmiddag rond kwart over vijf massaal uitgerukt voor een grote brand op een bedrijventerrein in Steenbergen. Aan de Drukkerij staat een loods met kunststof zwembaden in brand.

Volgens een woordvoerster van de brandweer gaat het om een binnenbrand. De loods is twintig bij dertig meter groot.



De vlammen zouden nog niet uit het dak slaan. De rook hangt laag en trekt richting dunbevolkt gebied, aldus de brandweer.



Schuimblusvoertuig

De brandweer is met meerdere voertuigen, waaronder een schuimblusvoertuig, ter plaatse. Brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op naastgelegen loodsen.



Er is ook een ambulance opgeroepen. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend.