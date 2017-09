Brabantse Feyenoord-fan is tolk bij Napoli, voor Isaac komt het nu allemaal samen

EINDHOVEN - Feyenoord-fan Isaac van Aggelen woont in Italië en is tolk tijdens verschillende Italiaanse voetbalwedstrijden. Voor hem komt dinsdagavond alles bij elkaar. Hij werkt voor Napoli terwijl hij juicht voor zijn Rotterdamse cluppie.

“Feyenoord is sinds dat ik kan lopen al mijn club. Ik was hartstikke blij toen het tijdens de loting bekend werd”, vertelt Isaac van Aggelen. Voor hem wordt dinsdagavond de wedstrijd gespeeld waar hij zo lang van heeft gedroomd. “Ik zag dat Feyenoord bij Napoli werd geplaatst en toen wist ik al dat ik daar 99 procent zeker bij zou zijn.”



Van Aggelen is opgegroeid in Brabant maar woont in Rome. Jaren geleden zochten ze bij een Italiaanse voetbalwedstrijd een Nederlandse tolk. Via via kwamen ze bij Isaac uit. Hij is nooit meer weggegaan. “Als er nu Nederlandse of Belgische clubs in Italië zijn, dan ben ik de tolk.”

'Feyenoord gaat het niet redden'

Voor de Brabander in Italië is dit dus een droom die uitkomt. Toch beseft hij dat er een loodzware wedstrijd op het programma staat. “De vorige wedstrijd was natuurlijk niet al te best. Toen was ik toevallig ook in Nederland omdat ik moest werken bij de wedstrijd Vitesse tegen Lazio Roma”, zegt Isaac. "Na die wedstrijd kwam ik thuis bij mijn ouders in Goirle. Toen stonden ze al met 2-0 achter."



"Hopen dat het dinsdagavond een beetje anders gaat. Maar ik ben bang dat Feyenoord het niet gaat redden. Ze zijn niet in de beste vorm. Ik hoop dat het niet te erg wordt maar ik ben bang dat het 3-0 of 4-0 wordt."