Toch geen boete voor wildplassend kind (2): politie erkent fout

UDEN - Hennie van der Elst uit Uden hoeft toch geen boete voor het wildplassen van zijn kleinzoon Mattias te betalen. De politie zegt nu dat de 2-jarige peuter onterecht is bekeurd. "Het is erg vervelend dat dit is gebeurd en ik begrijp de emoties bij de direct betrokkenen", zegt Eric Heuvelmans, politiechef van regio Maas en Leygraaf.

Agenten zagen Mattias dinsdagmiddag tegen een gevel van een winkel plassen. Ze spraken Hennie hierop aan. Hij werd als begeleider bekeurd omdat wildplassers in Uden normaal gesproken ook op de bon worden geslingerd.



Manier van handelen

De politie kwam daarna alleen tot de conclusie dat er 'geen juridisch kader' is om de opa voor het wildplassen te bekeuren. Daarom wordt de boete van 140 euro ingetrokken. Ook kijkt de politiechef of de desbetreffende agenten wel op de 'meest gewenste' manier hebben gehandeld.



“Een andere benadering van de situatie had in dit geval mogelijk meer voor de hand gelegen”, zegt Heuvelmans. “Ik ga daarover zowel met mijn collega’s als deze familie in gesprek en hoop snel met hen om tafel te zitten."



'Agent had waarschuwing moeten geven'

"Ik vind het jammer dat eerst de media eraan te pas moest komen. Die politieagent had gewoon een waarschuwing moeten geven en hoefde niet gelijk beginnen te schrijven. Ik vind dat fout van de politieagent", zegt opa Hennie.



Hij was witheet na het incident en schold de agent uit voor ‘verrekte lul’. Zijn vrouw kwam naar buiten vanuit de winkel om de boel te sussen. Hennie biedt zijn excuses aan voor het 'verkeerde woordje dat hij heeft gezegd'.



Hij laat weten dat er inderdaad een gesprek met de politie komt. De zaak wordt woensdag 'met een bak koffie uitgepraat'.