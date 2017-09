Vrachtwagen rijdt door na botsing in Tilburg

TILBURG - Een vrachtwagen heeft dinsdagavond even voor zes uur een auto geramd in Tilburg. De vrachtauto reed daarna door. Volgens de politie is het een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en de Burgemeester Letschertweg.



De auto kwam van rechts en kreeg geen voorrang van de vrachtwagen. De hele neus van de personenwagen lag na de aanrijding in brokstukken over de weg.



Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die weten hoe de vrachtwagen eruit zag.