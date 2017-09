'Killerclown' gaat achter tweetal aan in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een man die zich verkleed had als clown heeft zondagavond een jongen en een meisje de stuipen op het lijf gejaagd. De clown achtervolgde het tweetal.

De zogenoemde 'killerclown' viel de mensen rond kwart over acht lastig in de Ansjovislaan. De jongen en het meisje zaten op een snorfiets. De clown fietste achter ze aan en maakte daarbij 'geluiden als de filmclown IT'. Dat pikte de jongen niet. Hij ging op zijn beurt achter de clown aan. Toen hij hem aansprak, ging de clown ervandoor.



Hij droeg een gestreept pak met groene, rode en gele kleuren. Verder droeg de clown een rode pruik, een wit masker en een rode fopneus. De slachtoffers hebben geen aangifte gedaan, maar wel melding gemaakt van de zaak.



Het is niet voor het eerst dat er een 'killerclown' opduikt in Brabant. Vorig jaar doken deze clowns op in Oss en Eindhoven