Jongen en meisje mishandeld bij boksbal op kermis in Oirschot

OIRSCHOT - Een avondje kermis in Oirschot eindigde voor een jongen en een meisje wel heel erg naar. De twee werden maandag mishandeld door een aantal kermisbezoekers. De politie zoekt getuigen van de gewelddadige actie.

Het tweetal liep rond tien uur 's avonds over het kermisterrein op de Markt in Oirschot. Bij de boksbal voor café De Bonte Os ging het mis. Daar werd het koppel mishandeld door een aantal personen.

Wie weet meer?

Wat er zich precies heeft afgespeeld in Oirschot is niet precies duidelijk. Ook is het niet bekend hoe het met de twee gaat. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.