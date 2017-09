Mishandelde Lou Herst had bloedvatafwijking: 'Dit geeft een heel ander inzicht op de zaak'

TILBURG - Een erfelijke bloedvatafwijking werpt een ander licht op de dood van Lou Herst uit Tilburg. Door de afwijking kon er makkelijker een fatale hersenbloeding bij het slachtoffer ontstaan. Dit staat in een neurologisch onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), schrijft het Brabants Dagblad.

De 44-jarige Tilburger werd in januari mishandeld bij poolcafé De Romein. Hij overleed een dag later. Twee mannen uit Tilburg en Goirle werden als verdachten aangehouden in de zaak. Het neurologisch onderzoek werd uitgevoerd vanwege de strafzaak tegen het duo.



ZIE OOK: Twee mannen aangehouden in verband met dood Lou Herst



Twee deskundigen van het NFI concludeerden dat de bloedvaten van Herst makkelijk beschadigingen oplopen. Ook bij gering geweld. Het hoeft dus niet zo te zijn dat het slachtoffer ernstig werd toegetakeld.



'Paar klappen'

De verdachten bekenden eerder al dat ze Herst een paar klappen hebben gegeven. Ze wilden hem aanspreken op zijn gedrag nadat een vriendin had geklaagd, schrijft de krant. De mannen ontkennen dat ze hem wilden doden.

“Deze uitkomsten geven een heel ander inzicht op de zaak'', vertelt advocaat Marc Crombach van de 29-jarige verdachte uit Goirle aan het BD. Advocaat Nicola van Vliet van de 28-jarige verdachte uit Tilburg zegt dat door de resultaten de aanwijzingen voor opzet en dus voor doodslag zijn verdwenen.



ZIE OOK: 'Waarom moest Lou Herst dood?', 15.000 euro beloning voor gouden tip

'Beschuldiging blijft doodslag'

Beide advocaten hebben een nieuwe poging gedaan om hun cliënten op vrije voeten te krijgen, maar dit is niet gelukt. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie laat weten dat doodslag de beschuldiging blijft.