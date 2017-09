Door NAC-fans uitgekotste Erik Falkenburg wacht heet avondje: 'Heb logo nooit gekust'

DEN HAAG - Erik Falkenburg komt zaterdag met ADO Den Haag op bezoek bij zijn oude werkgever NAC Breda. Een spannend potje voor de middenvelder, want het publiek in Breda lust hem rauw. De NAC-aanhang verwijt hem namelijk nog steeds de manier waarop hij in 2016 overstapte naar aartsrivaal Willem II.

Erik Falkenburg is blij dat hij wat duidelijkheid kan geven. Hij is zeker geen binnenvetter, maar stiekem zit het hem toch een beetje dwars. Falkenburg wordt door een deel van de NAC-aanhang uitgekotst. Dat accepteert hij, maar de reden berust volgens hem niet helemaal op de waarheid.



Boze fans

Het verhaal van Falkenburg is er eentje die wel vaker voorkomt in de voetballerij. Een speler verkast naar de aartsrivaal en wordt daarna de kop van Jut bij zijn oude club. Falkenburg degradeerde in 2015 met NAC naar de Jupiler League om vervolgens in de eredivisie bij 'vijand' Willem II aan de slag te gaan.



"Ik wist dat de fans mij dat niet in dank zouden afnemen en dat ze boos zouden worden", zegt Falkenburg over die overstap. "Maar Willem II bood me een kans op twee jaar in de eredivisie. Ik had al eerder een club laten lopen voor de supporters. Ik wist dat het gevoelig lag, maar deze keer moest ik het gewoon doen."



En dus hees Falkenburg zich in het rood-wit-blauw van de Tilburgers. "En dat is uiteindelijk goed geweest voor mijn carrière", zo stelt de middenvelder.



Kussen van logo werd hoogverraad

Uiteindelijk begrijpen de meeste mensen wel dat voetbal voor Falkenburg werk is en dat een sportman altijd het hoogste nastreeft. Maar wat de NAC-fan destijds stak, is dat de middenvelder de indruk wekte in Breda te willen blijven en van hun club NAC te houden.



Zo zou Falkenburg bijvoorbeeld in zijn laatste optreden voor NAC (hij raakte vroegtijdig geblesseerd) het NAC-logo op zijn shirt hebben gekust. In dat kader werd zijn vertrek naar Willem II voor sommigen hoogverraad. Maar volgens Falkenburg is het een broodjeaapverhaal dat in Breda al jaren de ronde doet.



'Heb logo nooit gekust'

"Ze zijn er nog boos over, maar het is niet waar", zegt Falkenburg hierover. "Ik heb het logo nooit gekust, kijk de beelden er maar op na. Ik scoorde in mijn laatste wedstrijd, uit bij Utrecht, en heb toen mijn shirt flink beetgepakt (en liet het logo zien, red.). Ik was gewoon door het dolle heen. Het werd 4-3 voor ons en dat was toen heel belangrijk. Ik weet dat ze me het kwalijk nemen, maar ik heb het logo niet gekust."



Goals Falkenburg deden pijn

De Bredase aversie tegen Falkenburg werd nog erger toen NAC vorig jaar tegenover Willem II kwam te staan in de play-offs om promotie/degradatie. Falkenburg scoorde tegen zijn oude club waardoor Willem II in de eredivisie en NAC in Jupiler League bleef.



"Ik heb ze veel pijn gedaan met die goals in de play-offs", beseft de middenvelder, die nu voor ADO Den Haag speelt. "Ik snap dat ze boos zijn, maar ik ga geen sorry zeggen omdat ik scoorde. Ik ben een cluphopper, ik trek het shirt van een club aan en ga volle bak. Ik heb voor NAC ook altijd mijn stinkende best gedaan."



Spannend

Waarschijnlijk zal het nooit meer helemaal goed komen tussen Falkenburg en de fans van NAC. En dat is ook niet zo erg, het hoort ook een beetje bij voetbal. Falkenburg zal ongetwijfeld een ludiek welkom krijgen in het Rat Verlegh Stadion.



"Dat is aan de NAC-supporters en het is wel een beetje spannend hoe ze me onthalen. Maar als de wedstrijd begint, ben ik gefocust op het spel. Ach, het is zoals het is", verzucht Falkenburg.