Weet jij een onveilige stoep bij jou in de buurt? Meld het bij ons

EINDHOVEN - Slechte stoepen zijn veel Brabanders een doorn in het oog. In de Week van de Toegankelijkheid wil Omroep Brabant een paar van de slechte plekken in de provincie extra onder de aandacht brengen.

Een van die slechte plekken is in Liempde. Daar hobbelde Annie van Abeelen (85) in januari met onze verslaggever door het dorp in een poging met haar scootmobiel de stoepen te bedwingen.



'Daar hebben gemeenten schijt aan'

Maar ook in veel andere plaatsen leveren slecht onderhouden stoepen problemen op. Monique van Baalen zegt in Eindhoven regelmatig problemen te ondervinden. “Vreselijk, mensen met een beperking willen ook normaal hun dingen kunnen doen”, schrijft ze. “Maar daar hebben gemeenten schijt aan. We hobbelen gewoon verder en vallen regelmatig.”



“Het is gewoon verschrikkelijk hoe mijn zoon schokt met zijn rolstoel op de klinkers”, omschrijft Mireille de Ridder op haar beurt de situatie in Lieshout. En de slechte trottoirs in Liempde brengen ook Sandra van den Bemt ertoe contact met ons op te nemen. “Het lijkt Made wel”, laat ze weten.



Vooral probleem voor ouderen

Slecht onderhouden stoepen zorgen er volgens Esther van Diessen voor dat oudere mensen niet meer zelfstandig een boodschap kunnen doen. Waarbij ze het voorbeeld van haar oma aanhaalt die niet met haar rollator over de stoep kan en er dus voor kiest op de gewone weg te gaan lopen. Een probleem dat ze graag opgelost ziet worden.



