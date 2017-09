Frank Lammers wint Amerikaanse filmprijs met Of ik gek ben

MIERLO - De film 'Of ik gek ben' van regisseur Frank Lammers uit Mierlo heeft een Amerikaanse filmprijs gewonnen. De speelfilm heeft de ‘Best Narrative Feature Award’ op het Footcandle International Film Festival gewonnen.

Of ik gek ben gaat over een jonge, succesvolle kunstenaar die in een tbs-kliniek terecht komt. Hij is compleet in de war en herinnert zich niets van een gewelddadig vergrijp waarvoor hij is veroordeeld. De hoofdrollen worden gespeeld door Mike Weerts uit Overloon en Monic Hendrickx uit Stevensbeek.



Gebaseerd op boek

Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Osse schrijver Michiel Stroink. Hij werkte in een tbs-kliniek en gebruikte zijn ervaringen om er een boek over te schrijven. De speelfilm is naar verwachting komende winter te zien bij NPO.



De film won eerder ook al een prijs in India. Of ik gek ben werd op een filmfestival daar beloond met een juryaward voor beste film.