"Geen lachebek, maar wel lachende ogen", burgemeester Noordanus krijgt portret als afscheidscadeau

TILBURG - Het is traditie; iedere burgemeester van Tilburg krijgt een portret als hij vertrekt. Dat geld natuurlijk ook voor burgemeester Peter Noordanus, die komende zaterdag z’n allerlaatste werkdag heeft. “Ik ben met plezier zeven jaar aan de slag geweest hier”, zegt hij. “Dat ga ik missen.”

Het portret zou normaal gesproken naast alle andere portretten komen te hangen. Maar nu even niet. Het stadhuis wordt verbouwd, dus krijgt het schilderij tijdelijk een ander plekje op het stadskantoor. Maar wel een plekje dat met zorg uitgekozen is. “Je kunt het zien hangen vanuit de kamer van de burgemeester en vanuit de collegekamer. Als ik dan weg ben zullen ze nog wel eens denken, ‘wat zou Noordanus gedaan hebben?’”, lacht de burgemeester.

Of hij zelf vindt dat hij er op lijkt? “Ik vind het een heel mooi portret. Vooral ook omdat ik optimistisch kijk, en ik vind dat Tilburg vanuit vooruitgangsoptimisme bestuurd moet worden. “

Bewonderaar

De van origine Tilburgse kunstenares Ans Markus maakte het portret. “Ik ben een bewonderaar van haar werk”, zegt Noordanus. “Zij heeft ook het schilderij van oud burgemeester Gerrit Brokx geschilderd, zo kwam ik bij haar uit.”

Ans Markus is zelf ook tevreden over het werk. “Het lijkt in ieder geval. En de meeste mensen vinden dat. Maar de graadmeter was mevrouw Noordanus. Daar ben ik in eerste instantie naar toe gegaan omdat zij degene is die moest zeggen of het echt lijkt. En ze is blij.”

Lachende ogen

Het schilderij is eenvoudig en treffend. Voor een grijsblauwe achtergrond staat de burgemeester in pak, met om zijn nek de ambtsketting. Zijn handen over elkaar. Een rustige houding, en sprekende ogen. “Ik vond de burgemeester een bescheiden indruk maken, elegant”, zegt Markus. “En ik had het gevoel dat het niet zo’n lachebek is, maar dat die ogen wel heel erg lachen, en dat wild ik er ook persé in hebben”, zegt ze.

Noordanus herkend zich in de omschrijving van Markus. “Ik moet zeggen dat ik met veel plezier burgemeester van Tilburg geweest ben. Ik heb inderdaad veel gelachen. Maar ik ben wel een serieus mens omdat ik ook echt vind dat je de stad verder moet brengen. Ans heeft dat heel mooi geportretteerd.”