Fietsorganisatie komt met parkeerkaart voor Tilburgse fietsers

TILBURG - Sinds anderhalve week kun je in het centrum van Tilburg je fiets in fietsparkeervakken neerzetten. Fietsers kunnen hun ijzeren ros daar maximaal één uur laten staan. De vraag is alleen, hoe controleer je dat? Het Fietsforum komt nu met speciale fietsparkeerkaarten.

Wie vroeger door de binnenstad van Tilburg liep, zag op vrijwel iedere straathoek (fout geparkeerde) fietsen staan. De stad puilde ervan uit. Dat moet maar eens afgelopen zijn, dachten ze bij de gemeente. Daarom kwam op 15 september het allereerste fietsparkeervak. Ondertussen liggen er een aantal van deze plekken in het Tilburgse centrum. Je fiets mag alleen nog maar in zo'n vak staan óf in de fietsenstalling. Zo moet het in de toekomst afgelopen zijn met fout geparkeerde fietsen.



Kort of lang parkeren?

De blauwe omlijnende parkeerplaatsen zijn bedoeld voor kort bezoek. Zo kunnen fietsen maximaal één uur blijven staan in het vak. Voor langer stallen, moet je je rijwiel in de (overdekte) fietsenstalling zetten. Maar hoe weten controleurs nou dat een bepaalde fiets er al één uur staat? Om dat op te lossen komt het Tilburgse Fietsforum nu met een helpende hand: de fietsparkeerkaarten.



De blauwe kaarten werken net zoals een parkeerschijf in de auto. Zo kun je aangeven op welke tijd je in het parkeervak bent aangekomen. Of de parkeervakken in Tilburg en de speciale fietsparkeerkaarten aanslaan, moet de toekomst uitwijzen. Snorfietsen, bromfietsen en scooters mogen overigens niet in de fietsvakken staan. De rest van de maand staan er stewards in het centrum van Tilburg die uitleg geven over de parkeervakken.