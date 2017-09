Gezochte criminelen uit Groot-Brittannië gevonden en opgepakt in Geldrop

GELDROP - De politie heeft maandag twee mensen opgepakt in Geldrop die worden verdacht van poging tot doodslag en grootschalige fraude. De verdachten komen uit Groot-Brittannië en zullen worden uitgeleverd.

Het tweetal stond internationaal gesignaleerd en verbleef in een woning in de Admiraal Byrdstraat in Geldrop. Een wijkagent kwam de verdachten op het spoor en trommelde assistentie op. De aanhoudingen verliepen in nauwe samenwerking met de autoriteiten in Groot-Brittannië.



Politieactie in Eindhoven

In navolging van de arrestatie werd dinsdag een politieactie gehouden in Eindhoven. Agenten hebben een auto uit Groot-Brittannië klemgereden op de Schubertlaan. Er is niemand aangehouden, maar het voertuig is wel in beslag genomen.

De politie sluit niet uit dat er nog meer acties worden gehouden die te maken hebben met de zaak.