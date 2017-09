Opnieuw oppassen op de weg vanwege mist, ook woensdag geldt code geel

Het zicht is plaatselijk minder dan 200 meter. (Foto: ANP)

EINDHOVEN - Wanneer je woensdagochtend de weg op gaat, moet je net als dinsdag rekening houden met mist. Plaatselijk is het zicht minder dan tweehonderd meter, zo waarschuwt het KNMI. Daarom is in onze provincie woensdag net als dinsdag code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt tot tien uur.

De waarschuwing geldt in een groot deel van Nederland, behalve in het noorden.



Het advies voor automobilisten is de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden, zo waarschuwt het KNMI.

Wel/geen mistlicht

Bij mist die het zicht ernstig belemmert, mogen automobilisten het mistlicht aan de voorzijde voeren. Pas als het zicht minder is dan vijftig meter mag het mistachterlicht worden gevoerd.



Dinsdag speelde dichte mist het verkeer lange tijd parten.