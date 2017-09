Grote brand bij autobedrijf in Roosendaal; rook richting centrum, ramen en deuren dicht

ROOSENDAAL - Aan De Meeten in Roosendaal is woensdagochtend brand uitgebroken. Het vuur woedt in een loods van gestapelde zeecontainers bij een autobedrijf.

De vlammen zorgen voor dikke, zwarte rook die richting het centrum van Roosendaal trekt. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert mensen om hun ramen, deuren en ventilatie dicht te houden.



In de zeecontainers staan auto-onderdelen opgeslagen. Er staat rubber en kunststof in brand. Volgens de Veiligheidsregio is de brand moeilijk te blussen, waardoor het nog een tijd kan duren voordat het vuur uit is.Er zijn twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse.