Snelheidsduivel rijdt 143 kilometer per uur op 50-kilometerweg

DEN BOSCH - Een 27-jarige automobilist uit Waalwijk racete dinsdagavond met een snelheid van 143 kilometer per uur (na correctie) over de Zandzuigerstraat in Den Bosch. Je mag hier 50. De bestuurder kon direct zijn rijbewijs inleveren.

Dit gold voor nog twee hardrijders die daar werden gecontroleerd.



Bij de lasercontrole in Den Bosch werden door de politie in totaal elf bestuurders bekeurd die meer dan dertig kilometer per uur te hard reden.