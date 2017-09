Handenvol werk om fouten in computersysteem te reparereren, Helmond koploper in datalekken

HELMOND - Datalekken bezorgen de gemeente Helmond behoorlijk wat zorgen. Dit jaar is de gemeente al meerdere weken bezig geweest om fouten in het computersysteem te repareren. Daarbij kan het gaan om verkeerd verstuurde e-mails of per ongeluk gepubliceerde persoonsgegevens. Helmond behoort hiermee tot de 'koplopers' van Nederland, blijkt uit onderzoek door het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur.

Soms kost het een gemeente slechts een halve dag om fouten in het computersysteem te herstellen. Maar het kan ook tegenvallen.



Zo kostte een verkeerde bijlage in een e-mail de gemeente Enschede maar liefst tweehonderd uur werk. Gemiddeld kost het Nederlandse gemeenten een week per jaar om datalekken te herstellen. Waarom Helmond, samen met Nijmegen en Delft, erbovenuit steekt, is niet duidelijk.



Sinds vorig jaar zijn gemeenten verplicht elk datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Over heel 2016 kwamen daar 825 meldingen van datalekken bij de overheid binnen. De eerste helft van dit jaar staat de teller al op 940.

Meldplicht

Gemeenten kunnen fouten niet zomaar verzwijgen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan bij overtreding van de meldplicht datalekken boetes opleggen tot ver boven de 800.000 euro.