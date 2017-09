Anthony Lurling niet langer laatste Feyenoorder die scoorde in de Champions League

ENGELEN - De naam van voetballer Anthony Lurling uit Engelen is na bijna vijftien jaar uit de boeken als laatste Feyenoorder die scoorde in de Champions League. Daar zorgde dinsdagavond Sofyan Amrabat voor toen hij in blessuretijd het enige doelpunt van de Rotterdammers maakte in en tegen Napoli. Feyenoord verloor de wedstrijd met 3-1.

Voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City twee weken geleden sprak Omroep Brabant Lurling al over zijn historische Champions Leaugue-doelpunt in 2002 tegen Newcastle United. "Ik hoop dat ik uit de boeken ga", vertelde de voetballer toen. "Dat mag van mij vanavond al gebeuren."

Met een vertraging van twee weken kwam de wens van Lurling dinsdag dus alsnog uit. Op Twitter ging dit moment niet ongemerkt voorbij:

Eerder in de wedstrijd tegen Napoli kreeg Jens Toornstra al de kans om vanaf elf meter Lurling uit de boeken te schieten. Toornstra faalde echter jammerlijk.

En ook dat zorgde weer voor de nodige reacties op Twitter:

Zijn doelpunt in de Kuip zal Lurling overigens altijd bijblijven, zei hij twee weken geleden. "Het is mooi dat ik in de Champions League heb mogen spelen en heb gescoord in een volle Kuip. Dat zijn mooie herinneringen."