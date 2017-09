Koeien tussen grote hopen mest en urine, inspectie stuit op ernstig verwaarloosde en dode dieren

UTRECHT - Bij een melkveehouder ergens in onze provincie hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maandag onder meer dertien ernstig verwaarloosde koeien aangetroffen. De jonge dieren, pinken, stonden in een stal tussen grote hopen mest en urine, zo laat de NVWA woensdag weten. In een sloot bij het bedrijf vond de NVWA ook een eenjarige koe die was verdronken.

De koeien hadden in hun stal geen schone en droge plek waar ze konden liggen. Ook kregen ze alleen rottend en beschimmeld hooi te eten. De jonge dieren, pinken, waren hierdoor erg mager. Ze konden vanuit hun stal volgens de NVWA wel een kaal gegeten wei bereiken, maar daarvoor moesten ze wel eerst door een dikke laag mest waden.



In welke plaats de NVWA de dieren heeft gevonden, maakt ze niet bekend. De inspecteurs bezochten het bedrijf na een melding van een melkfabriek dat de regels voor dierenwelzijn op het bedrijf niet goed werden nageleefd.

Kalf aan lot overgelaten

In een achteraf gelegen stal bij het bedrijf vonden de inspecteurs een erg ziek en mager kalf dat aan zijn lot was overgelaten en niet meer overeind kon komen. Dit kalf is door de dierenarts van het bedrijf uit zijn lijden verlost.

Ook werden in een wei in de buurt vijf sterk vermagerde paarden aangetroffen. Zij kregen ook alleen het rottend en beschimmeld hooi te eten. De verdronken jonge koe hoorde bij een groep dieren die in een andere wei bij het bedrijf stond. Ze kregen geen goed drinkwater en waren daarom uit de sloot gaan drinken. De verdronken koe was hierbij tot zijn buik in de modder gezakt.



Oude kadavers

In weer een andere wei met schapen vonden de inspecteurs twee oude kadavers. De dieren in deze wei, waren op één mager schaap na, volgens de NVWA in voldoende conditie.



Tegen de beor is proces-verbaal opgemaakt. Het is nu aan justitie of ze er een zaak van maakt. De NVWA heeft de boer opgedragen de situatie voor de dieren snel te verbeteren. Volgens een woordvoerder zal het bedrijf binnenkort opnieuw gecontroleerd worden om te kijken of het beter gaat met de dieren.