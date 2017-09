Gekantelde aanhanger van tractor overspoelt weg met mais in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur is woensdagochtend een aanhanger met mais gekanteld. De wagen zat helemaal vol en de weg is daardoor bezaaid met mais.

Een tractor met aanhangwagen reed woensdag over de Donkerstraat in Etten-Leur. Opeens kantelde de oplegger. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De weg stroomde in ieder geval helemaal vol met mais.



Graafmachine biedt uitkomst

Een graafmachine moet de gekantelde trailer weer rechtop zetten en de lading terugscheppen. De Donkerstraat is voorlopig afgesloten voor verkeer. Hoelang de weg nog dicht blijft en hoelang het opruimen gaat duren, is niet bekend. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.