Ricoh zoekt weer mensen nadat vorig jaar nog 245 medewerkers hun baan kwijtraakten

Ricoh Nederland in Den Bosch (foto: Raoul Cartens)

DEN BOSCH - Na de grote reorganisatie die eind vorig jaar werd aangekondigd, is Ricoh Nederland in Den Bosch weer op zoek naar nieuwe mensen. Omdat het bedrijf met verlies draaide, verloren toen 245 mensen hun werk.

Bij de reorganisatie gingen vooral banen verloren op de administratie, bij personeelszaken en op de financiële afdeling. Doel was toen om het bedrijf binnen twee jaar weer winstgevend te maken.



Marktaandeel

Ricoh is nu weer op zoek naar 50 verkoopmedewerkers, die in december al aan de slag kunnen. Ze moeten zorgen dat het marktaandeel van het bedrijf weer stijgt. Ricoh maakt onder meer printers en kopieerapparaten. Ook levert het bedrijf diensten op het gebied van documentbeheer.