Denise is maar 1,29 meter groot en bedacht een rugzak die je ook als trapje kunt gebruiken

TILBURG - Denise Stoopen heeft dwerggroei. Ze is 30 jaar oud en slechts 1,29 meter lang. En dat maakt je leven niet altijd even makkelijk, want alle openbare ruimtes zijn ingericht op 'normale mensen'. Om dat probleem op te lossen ontwierp Denise een rugzak die je ook als krukje kunt gebruiken.

Stoopen ontwierp de tas als afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven. "Omdat je klein bent word je creatief", vertelt Denise. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om geld te pinnen. "Het is te hoog, dus moet ik mijn pincode aan andere mensen geven om geld uit de muur te halen."



De tas genaamd Dénice is 'een elegante en handzame oplossing voor de beperkte reikwijdte van kleine mensen', aldus Denise. Hij is vierkant en heeft een cognac kleur. Met een handomdraai klap je de tas open en kun je erop staan. Een klein persoon is dan opeens zo’n 25 centimeter langer."Het maakt je als klein mens veel zelfstandiger, je leven is aangenamer en je bent minder afhankelijk van anderen", zegt Stoopen. Denise is met haar tas vanaf woensdagavond te zien in het nieuwe programma 'Arie en de kleine mensen' op Net5.