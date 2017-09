Weiland met 40.000 zonnepanelen moet alle huishoudens van Terheijden van stroom voorzien

TERHEIJDEN - Ze lopen over van de ambitie. De burgers van het Traais Energie Collectief, dat nog in oprichting is. Op het weiland van boer Kees van Oosterhout wil de groep Terheijdense inwoners 40.000 zonnepanelen plaatsen. En daarmee alle Terheijdense huishoudens van stroom voorzien.

De mist hangt woensdagochtend nog op het land van boer Kees en zijn vrouw Anja. "We waren een melkveebedrijf, dit land is al een aantal generaties in ons bezit," vertelt Kees. "Maar door regelgeving en geen opvolging, moet je wel eens beslissingen maken. We vinden dit een hele leuke uitdaging."



Heel Terheijden op zonne-energie

Twee tot drie jaar geleden ontstond het plan voor het zonnepark. Volgens Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief gaat het niet alleen om elektriciteit, maar ook om warmte. "Er is gewoon een kans om van Terheijden een energieneutraal dorp te maken."



"Het is een mooi stuk grond," zegt Petra Kimmel, ook van het Traais Energie Collectief. "Ze passen erop, dus waarom niet." De grond ligt bij de brug als je van Breda Terheijden binnenrijdt. "Het moet een visitekaartje van het hele dorp worden," zegt Kimmel. "Een iconisch project," vult De Ridder aan. "Het moet niet zomaar een zee aan zonnepanelen worden, het moet echt mooi worden." Maar het project staat nog maar aan het prille begin, zo moet de gemeenteraad een wijziging van het bestemmingsplan goedkeuren.



'Iedereen enthousiast'

De hoop is nu dat de dorpsbewoners van Terheijden geld in het project willen steken. Volgens het Traais Energie Collectief is het enthousiasme in het dorp groot. "Er zijn ook al veel mensen die zich voor de coöperatie hebben aangemeld, maar misschien durven mensen het ook niet goed te zeggen als ze het er niet mee eens zijn."



Ook boer Kees van Oosterhout krijgt veel positieve reacties, zegt hij. "Je gaat zoeken naar alternatieven om je grond te benutten. Ik zie liever zon dan bijvoorbeeld biomassa, want dat is ook een hoop CO2-uitstoot." Zijn vrouw Anja vult aan: "Het is een nieuwe kans en een heel mooie uitdaging voor iedereen, denk ik."