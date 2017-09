Verdwaald krulstaartje vindt tijdelijk tehuis in dierenasiel, politie op zoek naar eigenaar

VLIJMEN - Een niet alledaagse vondst. Agenten troffen woensdagochtend tot hun grote verbazing een knorrend varkentje aan op de Antoni Staringlaan in Vlijmen. Omdat in geen velden of wegen een eigenaar was te bekennen, is de krulstaart naar het dierenasiel in Waalwijk gebracht.

De agenten hadden veel lol met het varkentje en gingen dan ook breed lachend met de bijzondere gast op de foto. Hoewel het varkentje geen strafbare feiten op zijn geweten had, moest hij toch even achter de tralies.



De dierenopvang zal voor deze bijzondere gast vermoedelijk wel de website moeten aanpassen. Nu hebben de radeloze eigenaren de keuze tussen katten en honden. Dus binnenkort: 'varkentje ter adoptie aangeboden'. Hopelijk gaat er zich geen slagersbedrijf melden voor dit lieve krulstaartje.