Nog even genieten van de nazomer, herfstbuien komen eraan [FOTO'S]

In de ochtend was het nog mistig, al levert dat prachtige plaatjes op. (Foto: Lida Verkade)

EINDHOVEN - Brabant geniet woensdag nog heel even van de nazomer. Het is namelijk voorlopig de allerlaatste zonovergoten dag. Vanaf donderdag is er weer veel kans op regen, al blijven de temperaturen nog een paar dagen redelijk hoog.

IJsjes eten, een wandeling maken, een stukje fietsen of een terrasje pakken: allemaal perfecte bezigheden voor deze mooie dag. Het is misschien wel de allerlaatste keer dit jaar dat het zonnig én warm is.

Woensdagochtend was het nog mistig en behoorlijk fris, maar de temperatuur kan gedurende de dag oplopen tot wel 21 graden. Vanaf donderdag gaat het waarschijnlijk dagen achter elkaar regenen.