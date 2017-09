Grote drugskwekerij in Wijk en Aalburg opgerold, honderden hennepplanten gevonden

Honderden hennepplanten werden aangetroffen in Wijk en Aalburg (Archieffoto)

WIJK EN AALBURG - De politie heeft woensdagochtend een grote drugskwekerij ontdekt in Wijk en Aalburg. In het huis werden honderden hennepplanten gevonden. Het opruimen van de planten gaat volgens de politie waarschijnlijk nog uren duren.

Het oprollen van de kwekerij begon woensdag met een inval van een pand aan de Perzikstraat. Het grote woonhuis waar de recherche binnenviel, staat al een tijdje te koop. Een deel van het huis wordt gebruikt als kantoor. Daar vond de politie de kwekerij. In de kelder van het gebouw vonden ze nog een kwekerij in aanleg.



Later meer informatie.