'Arme sloebers' krijgen kunstwerk in Oss, maar er is nog geld nodig

OSS - Een groep Ossenaren zamelt geld in voor een kunstwerk ter herinnering aan de werknemers in de Osse industrie. Het werk bestaat uit zeven platen van cortenstaal waarin oude foto's van Osse arbeiders met een laser zijn uitgesneden. De groep Ossenaren komt nog 20.000 euro tekort.

Willem de Jong is één van de initiatiefnemers. Hij heeft tientallen jaren bij Organon gewerkt. Er zijn in Oss herinneringen aan het industriële verleden. "Maar", zegt De Jong, "het gaat altijd om de directeuren. Er is zo weinig over de arme sloebers die de hele dag in de troep moesten staan."



Er komt schot in

Met een aantal plaatsgenoten werkt hij al twee jaar aan de plannen, maar er komt nu schot in. Ze doen een beroep op de Ossenaren om de financiering rond te maken. Van de begroting van zo'n 60.000 euro is nog een derde niet gedekt. Jong gaat er van uit dat dat gaat lukken. De beelden zouden dan volgend jaar neergezet kunnen worden.



De Osse kunstenaar Irene Schaap bedacht zeven grote platen van cortenstaal, elk twee meter bij één meter tachtig. De platen komen te staan als een lint tussen het station en het centrum van Oss.



Wever, inpakker en drukker

In elke plaat is een oude foto uitgelaserd waarop een Osse arbeider is te zien. Als voorbeeld noemt De Jong een wever, een arbeider uit het transport, een insuline-inpakster, een laborant en een drukker. Als er licht op de stalen platen valt, is de foto straks ook herkenbaar in de schaduw die het werk werpt.