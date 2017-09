Willem II-spits Fran Sol: 'De mensen in Tilburg houden van me' [INTERVIEW]

TILBURG - Fran Sol is al ruim een jaar de vaste man in de spits bij Willem II. Vorig seizoen liep hij één op drie. Dit jaar gaat het nog beter. De Madrileen loopt één op twee. Na zes competitieduels heeft hij er al drie gemaakt. "Er was deze zomer volop belangstelling voor mij, maar ik heb het in Tilburg erg naar mijn zin. De mensen houden van me."

Fran, zaterdag spelen jullie in Eindhoven tegen PSV. Dat is een grote wedstrijd.

"Het is inderdaad een grote wedstrijd. Het zal lastig worden om een goed resultaat te halen in Eindhoven, maar het is niet onmogelijk. We wonnen vorig seizoen ook in de ArenA van Ajax. We moeten al onze energie in de wedstrijd steken. Maar ook slim zijn. Slimmer dan PSV. Als dat lukt, maken we een kans om te winnen."



Jullie verloren afgelopen zaterdag van Heerenveen. Daarmee leverde ook de derde thuiswedstrijd geen enkel punt op. Hoe cru dan ook: jullie speelden best een aardige wedstrijd.

"Dat ben ik met je eens. We kregen twee geweldige doelpunten om de oren. Maar je merkt echt dat we de laatste weken progressie boeken. We moeten rustig door blijven werken met deze ploeg. Dan weet ik zeker dat punten gaan komen."



Waarom ben je daar zo zeker van?

"Ik ken de kwaliteiten van mijn medespelers. Ik heb echt geen twijfels over het niveau van deze ploeg. De punten gaan echt komen."



Ben je tevreden met je eigen spel?

"Ja, ik ben wel tevreden. Ik heb drie goals gemaakt in de eerste zes wedstrijden en ook in de beker was ik trefzeker. Natuurlijk kan het allemaal nog beter, maar ik kan met deze cijfers onmogelijk ontevreden zijn."



"Dan moet je denken aan wat technische zaken. Soms moet ik me bijvoorbeeld wat meer laten terugzakken. Of juist meer naar voren spelen. Het komt er op neer dat ik betere keuzes in het veld moet maken. Daar werk ik momenteel aan. Ik weet zeker dat ik me daarin ga verbeteren.""Welnee joh, ik ben helemaal niet teleurgesteld. Ik ben erg tevreden hier. De mensen houden van me. Dat merk ik dag in, dag uit. Het is waar dat er interesse was, afgelopen zomer. Er hebben meerdere clubs aangeklopt. Maar goed, ik ben gebleven. Toen ik wist dat ik niet zou verkassen, heb ik me volledig op Willem II gefocust. Mijn leven speelt zich nu af in Tilburg. En dat is goed zo.""Ha, ha. Ik zal eerlijk zijn: ik had nog nooit van hem gehoord. Opvallend genoeg vormen we vanaf minuut één al een goed koppel. We kunnen het goed met elkaar vinden. Buiten het veld zijn we al vrienden. Het is een aardige gast. Ik ben erg blij met hem en ik hoop dat we dit jaar samen voor een flinke doelpuntenproductie kunnen zorgen. We praten veel met elkaar. We weten exact wat we van elkaar kunnen verwachten.""Het maakt niet uit of je Engels, Sloveens of Spaans spreekt. De voetbaltaal is universeel. Als de bal rolt, heb je soms al een blik genoeg om te weten wat de ander gaat doen. En vanaf het eerste moment dat we met elkaar speelden, merkte je dat er een klik was."Fran Sol is een 25-jarige spits. Hij komt uit Madrid en speelde onder meer in de jeugd van Real. In juni 2016 tekende hij een contract voor drie jaar in Tilburg. Willem II is de eerste club voor Sol buiten Spanje. In zijn eerste officiële wedstrijd voor de Tricolores scoorde hij gelijk. Vorig seizoen maakte de Spanjaard tien goals in dertig competitieduels. Mede hierdoor staat hij op de wensenlijstjes van diverse clubs.