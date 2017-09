De beste bamibal komt uit Eindhoven: 'Goudwaardig en smaakvol'

EINDHOVEN - De beste bamibal van Nederland wordt gemaakt bij cafetaria Oude Gracht in Eindhoven. Maandag kreeg de zaak een oorkonde voor de bamibal tijdens het Frituurwereld Event in Woerden. Het oordeel van de jury was unaniem: "Deze bamibal is goudwaardig."

Bedrijfsleider Randy Adam is apetrots op de oorkonde voor de beste bamibal. Eerder kreeg hij al een oorkonde voor de beste gehaktbal. Cafetaria Oude Gracht maakt alle snacks zelf: "De bamibal is een 54 jaar oud recept."



Wat het geheim van de beste bamibal is, dat wil Randy niet zeggen. "Dan is het geen geheim meer", zegt hij lachend. Maar hij wil wel kwijt dat verse kruiden, mie, specerijen en varkenspoulet de ingrediënten zijn.



Klant uit Oostenrijk

De klanten komen van ver om de bamibal te eten, of mee naar huis te nemen: "Een oude klant die tegenwoordig in Oostenrijk woont komt altijd even langs als hij in Nederland is om bamiballen in te slaan. Ook nemen veel klanten ze mee om thuis klaar te maken. Ze gaan als warme broodjes, of bamiballen over de toonbank", zegt Randy Adam.



Het ambachtelijk klaar maken van snacks is een leuke aanvulling is op het bakken van friet: "Zo hebben we wat te doen in de daluren", aldus de bedrijfsleider.