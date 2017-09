Heksen en vampiers niet welkom op christelijke basisscholen, 'Bij God hoef je niet bang te zijn'

ANDEL/MEEUWEN/GENDEREN - Het thema 'Gruwelijk eng' van de Kinderboekenweek die volgende week begint, laten christelijke basisscholen in het Land van Heusden en Altena dit jaar aan zich voorbij gaan. Griezelboeken over spoken en monsters passen niet bij het geloof, zo vinden zijn. Bovendien worden kinderen onnodig bang gemaakt. Geen Paul van Loon met de Griezelbus dus of Janneke Schotveld met Kattensoep.

"Dit moet je niet doen, dan weet je dat er reacties komen", zegt directeur David Hulshof van christelijke basisschool De Zaaier in Andel.



Hulshof vindt het thema van de reguliere kinderboekenweek dit jaar niet handig gekozen. "Het gaat om normen en waarden. Je moet als school rekening houden met verschillende achtergronden van ouders en kinderen." Verontruste ouders over de aanstaande kindereboekenweek hebben zich dan ook niet bij de directeur van De Zaaier gemeld.



Christelijke Kinderboekenmaand

Bij Andelse basisschool mag best wel gebibberd worden, maar dan met boeken van de Christelijke Kinderboekenmaand, die in oktober wordt gehouden. Het thema van die maand is 'Bibbers in je buik. Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je'. "Het blijft natuurlijk erg leuk om als school aan te sluiten bij de Kinderboekenweek. Samen met de christelijke variant maken we van alle goede dingen een mooie combinatie", aldus Hulshof.



Er wordt ook volop gelezen op CBS Het Fundament in Genderen. "We proberen altijd te kijken of we de Christelijke Kinderboekenmaand kunnen verbinden met de Kinderboekenweek. Dit jaar moeten we daar wat voorzichtiger in zijn", vertelt directrice Hennie Wijnands-Westerlaken van CBS Het Fundament. Geen boeken over monsters en heksen in de boekenkast op Het Fundament, maar wel thema's als: je hoeft niet bang te zijn voor de tandarts, of angst voor de eerste keer logeren.



Kinderen voor Kinderen

Vorig jaar stond de kinderboekenweek in het teken van 'opa's en oma's'. Dat was voor onze christelijke school goed in te passen. "We hebben er toen veel aandacht aan besteed met onder meer een openingsact met dans op het lied van Kinderen voor Kinderen. Ook ouders waren daarvoor uitgenodigd", zegt Wijnands-Westerlaken. "Dit jaar houden we het klein, maar dat heeft vooral te maken met een cultuurproject waar we na de herfstvakantie groot mee aan de slag gaan."



Ook CBS De Ark in Meeuwen weert spoken, geesten en vampiers uit het schoolgebouw. Niet alleen vanuit de christelijke identiteit van de school, maar ook vanuit pedagogisch oogpunt. "Moet je die griezelverhalen de kinderen persé aandoen als je het ook op een andere manier kunt invullen", zegt directeur Van Ooijen. Hij doelt op de kinderen uit de onderbouw die bang kunnen worden van de griezelverhalen.



Geen heksenverhalen

De school maakt dit jaar dan ook dankbaar gebruik van boeken van de Christelijke Kinderboekenmaand. De Kinderboekenweek wordt volgende week op De Ark groots geopend met activiteiten voor kinderen waarbij ook de ouders mogen komen. "We vinden het heel belangrijk om kinderen warn te maken voor het lezen, maar griezelen met heksenverhalen hoeft voor ons niet."