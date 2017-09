Misbruikzaak Tilburg: opgepakte jongens mogen niet met hun ouders praten

TILBURG - De vijf tieners die dinsdagochtend zijn aangehouden in Tilburg-Noord zitten allen nog vast en mogen niet praten met de buitenwereld. Dat laat de politie weten. Ze worden op dit moment verhoord. De jongens worden ervan verdacht dat ze een 24-jarige vrouw maandenlang seksueel misbruikt hebben.

Alle jongens, van 15 tot en met 18 jaar, zitten in zogenoemde beperking. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaten. Eén van de advocaten van de jongens laat aan Omroep Brabant weten hierdoor niets te kunnen melden over de aanhouding.



Later deze week wordt bekend of en wanneer de jongens worden voorgeleid. Tijdens een voorgeleiding komen de precieze verdenking, de gronden om iemand langer vast te houden en de bedenkingen van de verdediging aan de orde.



ZIE OOK: Groep tieners opgepakt voor maandenlang seksueel misbruik van vrouw (24)



Misbruik stopte na verhuizing

Het misbruik, waar de jongens van verdacht worden, stopte pas toen de 24-jarige vrouw uit Tilburg-Noord verhuisde. Daarna zette zij de stap om in februari aangifte te doen.



De jongens werden thuis of op school opgepakt en horen bij een Tilburgse jeugdgroep. Ze worden er ook van verdacht persoonlijke spullen van de vrouw te hebben gestolen. De politie heeft het idee dat de jongens wellicht bij een grotere groep horen. Het zou daarom kunnen dat er nog meer aanhoudingen volgen.