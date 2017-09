Kunnen andere gebouwen ook instorten zoals garage Eindhoven Airport, wil VVD/CDA weten

EINDHOVEN - De Tweede Kamerfracties van VVD en CDA willen van minister Plasterk weten hoe groot het risico is dat vergelijkbare bouwwerken als de parkeergarage op Eindhoven Airport instorten. Erik Ronnes (CDA) en Daniel Koerhuis stellen daar vragen over.

“We vinden het ontzettend belangrijk dat we snel duidelijkheid krijgen over of dit op meer plekken aan de hand is”, zegt Ronnes. Hij verwijst daarmee naar de instorting van een in aanbouw zijnde parkeergarage op 27 mei.



LEES OOK: Bouwfout en hitte oorzaak van instorting parkeergarage Eindhoven Airport



De oorzaak van die instorting is te vinden in een combinatie van een bouwfout en hitte. De vloeren van de garage zijn opgebouwd uit prefabplaten die met elkaar verbonden waren. De koppeling van de platen was niet sterk genoeg en voldeed niet aan de veiligheidsnormen.



Het ging fout omdat het op die dag ruim 33 graden was. Daardoor was de temperatuur van de vloer ruim zestig graden. Door temperatuurverschil kwam er spanning op de verbindingen te staan, daarna stortte het in.



“Je mag van een wonder spreken dat het niet gebeurde op een dag dat er mensen aan het werk waren”, zegt Ronnes. Hij wil daarom dat het ministerie van Binnenlandse Zaken haast maakt. “Specialisten zeggen vanalles, maar we weten nog niet hoe groot dit probleem is. De vraag is of de norm niet goed is, of dat de norm niet goed is toegepast. Daar moeten we naar kijken."



LEES OOK: Deel van nieuwe parkeergarage in Eindhoven ingestort



Er ligt al een plan voor een inventarisatie door de minister. “Maar als Kamer willen we wel druk uitoefenen, het is noodzakelijk om dit helder te krijgen. De techniek wordt in Nederland sinds 2000 gebruikt, sinds dat jaar zijn er ook veel gebouwen opgetrokken. Het is nodig om heel snel te weten waar het nog meer fout kan gaan. Het onderzoek richt zich op ‘recent opgeleverde gebouwen’, maar het maakt voor mij nog wel wat verschil of dat dan om de laatste 17 of de laatste twee jaar gaat.”