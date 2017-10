Groot probleem met huisvesting van arbeidsmigranten: 20.000 slaapplekken tekort

EINDHOVEN - Brabant komt 20.000 slaapplekken voor arbeidsmigranten tekort. Dat laat het Expertisecentrum Flexwonen weten aan Omroep Brabant. Hoewel er veel plannen zijn voor grote huisvestingslocaties zoals in Helmond en Bergen op Zoom, is dat bij lange na niet genoeg om aan de vraag te voldoen. "Het is nog nooit zo erg geweest."

Uit een rondgang langs uitzendbureaus in onder meer Tilburg, Etten-Leur, Roosendaal en Veghel, blijkt dat ze met grote regelmaat 'nee' moeten verkopen aan bedrijven als ze om arbeidskrachten vragen. Simpelweg omdat ze de arbeidsmigranten geen slaapplek kunnen geven. "Enkele jaren geleden was dat helemaal niet aan de orde", zegt Cor Konings van Goodmorning. "Maar nu groeit de economie."

Volgens de uitzendbureaus doen de arbeidsmigranten werk dat veel Nederlanders niet willen. "Zonder arbeidsmigranten liggen er geen groenten in de supermarkten", laat Saki Bacharidis van uitzendbureau Interkosmos weten. "Je ziet nu al dat levertijden van sommige producten langer duren."Het Expertisecentrum Flexwonen, dat helpt bij betere huisvesting van arbeidsmigranten, bevestigt het beeld. Johan van der Craats schat grofweg dat er 80.000 arbeidsmigranten in Brabant zijn. Zeker 20.000 wonen onder zulke slechte omstandigheden, dat ze meteen nieuwe huisvesting nodig hebben. "Denk aan een avondploeg die in het bed moet slapen waar de ochtendploeg net uit komt."Er is geen wettelijke verplichting voor de huisvesting van arbeidsmigranten zoals die er wel is voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Gemeenten bepalen daarmee zelf hoe belangrijk ze de huisvesting vinden. "Over de arbeidsmigranten zeggen verschillende gemeenten: we hebben ze nauwelijks, dus we hoeven ook niks te doen", zegt Van der Craats. "Terwijl veel gemeenten niet weten hoeveel er wonen, want veel arbeidsmigranten schrijven zich niet in bij de basisadministratie."Door het grote tekort wordt het risico groter dat arbeidsmigranten worden gehuisvest op plaatsen die er niet voor zijn bestemd. Bijvoorbeeld in caravans of op plekken waar geen vergunning voor is.De uitzendbureaus menen dat het tekort vooral wordt veroorzaakt doordat arbeidsmigranten kampen met een slecht imago. De arbeidsmigranten zouden Nederlandse banen inpikken, weinig betaald krijgen en voor veel overlast zorgen. Nieuwe plannen stuiten daardoor steevast op weerstand. En ook gemeenten durven niet hun nek uit te steken.Volgens Van der Craats is het belangrijk dat die vooroordelen worden weggenomen. "Gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Maar ook werkgevers zouden open moeten zijn dat ze arbeidsmigranten in dienst hebben. Dat gebeurt veel te weinig. En uitzendbureaus zouden met informatieavonden de buurt moeten betrekken bij nieuwe plannen voor huisvesting."In Brabant lopen op dit moment diverse projecten voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo zijn er plannen om een voormalig kantoorgebouw in Helmond om te bouwen voor 100 arbeidsmigranten, in Roosendaal voor 200 slaapplekken, in Waalwijk voor 400 arbeidsmigranten en 78 in een kantoorpand in Riel.