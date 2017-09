Boze bewoners weigeren protestposters en spandoeken naar beneden te halen

TILBURG - Bewoners aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg zijn boos. Van de vastgoedbeheerder mogen ze geen protestdoeken ophangen aan hun flat. Maar daar luisteren de boze Tilburgers niet naar. “We laten ons niet bang maken.”

Een grote woontoren midden in het centrum van Tilburg naast de nieuwe winkel Hudson’s Bay. Dat is het plan van de gemeente. Maar daar zijn de huidige bewoners aan het Pieter Vreedeplein absoluut niet blij mee. Volgens hen gaat zo'n grote flat voor de deur, de Hudsontower genoemd, ten koste van het woongenot.



Brief in de bus

Om dat duidelijk te maken hingen zij hun eigen appartementencomplex vol met protestposters en spandoeken. Dat schoot in het verkeerde keelgat van vastgoedbeheerder MVGM. De bewoners kregen een brief in de bus dat het ophangen van vlaggen of posters absoluut niet is toegestaan en dat die direct moeten worden verwijderd.



Bewoner Arend Stolk laat aan Omroep Brabant weten dat ze dat niet gaan doen. "De spandoeken blijven keurig hangen. Het laatste woord zal er vast nog niet over gezegd zijn", zegt Arend. Vastgoedbedrijf MVBM was woensdag nog niet bereikbaar voor commentaar.