Rechtszaak tegen verdachten dood Mien Graveland begint

DEN BOSCH/HELMOND - Ruim drie jaar na de dood van Mien Graveland uit Helmond begint donderdag de rechtszaak tegen de vijf verdachten. Mevrouw Graveland werd in augustus 2014 thuis overvallen. Ze werd vastgebonden aan een tafel en mishandeld. Ze overleed aan de verwondingen.

De verdachten waren getipt dat er veel contant geld in huis lag, nagelaten door de man van Mien. Uiteindelijk gingen ze er vandoor met een geldkistje met waardeloze overschrijvingskaarten en sleutels.



De daders gaven zich uit voor mensen van een energiebedrijf. Het duur de lang voordat de politie ook maar een begin van een spoor had. Pas ruim een jaar na de overval werd voor het eerst iemand aangehouden. In januari 2016 werd een man gearresteerd die twee maanden later weer werd vrijgelaten omdat er te weinig bewijs was.



Doorbraak

Pas in december 2016 komt de definitieve doorbraak met de arrestatie van een man uit Schiedam. Die bekent en dat leidt tot de arrestatie van nog twee mannen uit Nuenen. Later werden nog twee mannen uit Helmond opgepakt op verdenking van medeplichtigheid.



De rechtbank in Den Bosch heeft twee dagen uitgetrokken voor dezaak. Volgende week dinsdag zal jusitie de strafeis bekend maken.



Bankje

Voor het huis waar Mien Graveland om het leven kwam werd afgelopen zaterdag een mozaïekbankje geplaatst en officieel in gebruik genomen. Het is een eerbetoon aan het slachtoffer. Het bankje is bedoeld voor mensen uit de buurt om elkaar daar te ontmoeten.