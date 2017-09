Minder herrie van Gilze-Rijen, helikopters zijn drie weken naar Duitsland

RIJEN - Inwoners van Gilze en Rijen hoeven zich de komende drie weken even niet te storen aan overvliegende helikopters. Of in ieder geval een stuk minder. De Koninklijke Luchtmacht neemt vijftien helikopters van de vliegbasis mee naar een internationale oefening in Duitsland.

De oefening draait om optimaal en internationaal samenwerken om overal ter wereld zo snel mogelijk ingezet te kunnen worden. In totaal doen 7000 mensen aan de oefening mee, waaronder 750 Nederlandse militairen.

“Er zijn meerdere redenen om bij zo’n grote oefening aan te haken. Een daarvan is ook het verspreiden van geluid”, zegt woordvoerder Inge van Megen van het Defensie Helikopter Commando. “Een deel van onze oefeningen proberen we echt in het buitenland te doen, zodat er niet alleen maar hier overlast is.”



Veel minder overlast

Volgens haar blijven wel een aantal helikopters achter op Gilze-Rijen, maar zal het wel een stuk rustiger zijn. “Een groot deel van ons personeel is naar Duitsland, dus er zullen nu maar heel sporadisch oefeningen in Gilze-Rijen worden gehouden.”



6 Apache gevechtshelikopters, 6 Chinook- en 3 Cougar transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando reizen volgende week af naar Duitsland. Het is voor het eerst dat de Koninklijke Luchtmacht met 15 helikopters meedoet aan deze gezamenlijke oefening in Duitsland.