Bijbaantje als 'sugar baby'? 'Je kunt het maar beter niet op je CV zetten'

Studenten in Tilburg hebben weinig trek in bijbaantje als sugar baby

TILBURG - Brabantse studenten lijken niet wam te lopen voor een bijbaantje als 'sugar baby'. Woensdag kondigde het bedrijf Rich Meets Beautiful aan om reclame te gaan maken in vijf Nederlandse studentensteden. Ondertussen zouden zich al zo'n tienduizend Nederlanders hebben ngeschreven op de website. Ruim tweederde van de aanmeldingen bestaat uit studentes tussen de 18 en 26 jaar.

De sugar baby's komen vooral uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar ook in Tilburg en Eindhoven zijn er studenten op zoek naar 'sugar daddy's'. Tijdens onze rondgang op de campus van Tilburg University zijn de meningen verdeeld: "Ik zou het zelf nooit doen, maar als je op deze manier wat bij wilt verdienen, moet je dat vooral lekker zelf weten", zegt een tweedejaars studente economie.



Een sugar baby wordt gekoppeld aan een sugar daddy, die haar maandelijks een fiks bedrag betaald. In ruil hiervoor moet ze regelmatig met haar suikeroom op stap. Al dan niet met een 'happy ending'.



"En dat doen meiden hier op onze universiteit ook?!", klinkt het bijna verontwaardigd uit de mond van een rechtenstudente in Tilburg. "Er zijn toch genoeg andere manieren om geld te verdienen. "Ik zou het in elk geval maar niet melden op mijn CV".



Verbod

In een aantal Belgische steden heeft het Noorse Rich Meets Beautiful een reclameverbod gekregen en ook mensenrechtenorganisaties hebben grote moeite met de manier waarop het bedrijf te werk gaat. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen wil daarom dat er ook in Nederland paal en perk wordt gesteld aan de activiteiten van het internetbedrijf.