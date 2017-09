'Ongekende' wapenvondst in Asten: 20 pistolen, 7 geweren en een mortier

De in beslag genomen wapens. (Foto: Gemeente Asten)

ASTEN - Bij een gecoördineerde politie-inval op verschillende locaties in Brabant is een grote wapenvondst gedaan. De wapens lagen in een loods in Asten. Doelwit van de invallen waren de eigendommen van twee verdachten.

In totaal werden er woensdagochtend 32 vuurwapens - waaronder twintig pistolen, zeven geweren en vijf luchtbuksen - een paar duizend patronen, twee dozen illegaal vuurwerk en een mortier met ontstekers gevonden.



Grote politie-actie

De inval was onderdeel van een grotere gecombineerde actie van het Peelland Interventie Team (PIT) - een eliteteam tegen georganiseerde misdaad. Tijdens de actie werden er vijf invallen gedaan in vier gemeenten, allen eigendom van twee dezelfde verdachten.

Opvallend: de invallen waren helemaal niet gericht op wapens, maar voornamelijk op sociale zekerheidsfraude'. Peter Knoops van het interventieteam zegt dan ook verrast te zijn door de wapenvondst. “We hadden de loods wel op het oog vanwege verdachte activiteiten, maar dit had niemand verwacht. Het is eigenlijk een bijvangst.”



Ongekend

De grote hoeveelheid wapens is volgens Knoops ongekend. “Er worden wel eens vaker wapens gevonden, maar zo’n grote vondst heb ik zelf nog niet eerder meegemaakt.”



De wapenvondst opent volgens Knoops een nieuw hoofdstuk in het al langer lopende onderzoek naar de twee verdachten. "Vandaag hebben we inzichten gekregen die weer veel nieuwe vragen oproepen."



Verder onderzoek

Politie en het Openbaar Ministerie hebben al aangekondigd verder onderzoek te doen naar de wapenverzameling.