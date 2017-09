Tilburgers zien niets in parkeerschijf voor fietsen: 'Waar moet je die dingen laten?'

TILBURG - Het idee van het Tilburgs Fietsforum om parkeerschijven in te voeren voor fietsen krijgt in de stad geen warm onthaal. 'Als dat gebeurt zet ik mijn fiets nog liever in de fietskelder," reageert een fietsster op het Pieter Vreedeplein. Om de overlast van rondslingerende fietsen terug te dringen zijn er sinds kort 'blauwe' fietsparkeerzones op verschillende plaatsen in de binnenstad. Een fiets mag daar niet langer dan een uur staan.

Maar hoe controleer je hoelang een fiets al binnen een blauwe zone staat? In tegenstelling tot auto's hebben fietsen geen kentekenplaat en dat maakt het voor controleurs niet gemakkelijk om de parkeerlengte in de gaten te houden. Zelfs met een extra aantal toezichthouders is dat niet te controleren, denken de Tilburgers.



'Waar laat je die dingen?'

Het Fietsforum kwam daarom met een oplossing: de parkeerschijf voor fietsers. Veel enthousiasme is er in Tilburg niet voor. "Waar moet je die dingen laten?, vraagt een man zich af die net zijn fiets in de 'blauwe zone' in het stadscentrum heeft geparkeerd. "Ik ben tien minuten in de winkel geweest, daar is deze parkeerzone ideaal voor.



Volgens hem is de parkeerschijf niet te vergelijken met die voor auto's. 'In een auto leg je hem achter het raam, maar hoe moet je met een fiets voorkomen dat iemand hem van je fiets haalt en verwisselt?".



Liever een app

Een jonge moeder noemt de parkeerschijf een 'achterhaald idee'. "Ik denk dan eerder aan een parkeerapp voor de fietsers." Ook een aardig idee waar het Fietsforum over na zou kunnen denken. Hoewel, die heeft inmiddels toegegeven dat 'hun'fietsparkeerschijf een ludieke actie was 'ter ondersteuning van een zinnig initiatief'.



Wethouder Jacobs zegt in een reactie dat 'handhaven niet nodig is'. "Als Tilburgers inzien dat het nut heeft, dan doen ze het."



De komende weken worden er 'gastheren en gastvrouwen' ingezet om Tilburgers erop te wijzen dat fietsen voor kort parkeren in de blauwe vakken moeten. "En voor langparkeerders zijn er de gratis parkeerkelders."