Doodsteken Gertjan Schiltmans: dertien jaar cel geëist

CUIJK - De 29-jarige man die ervan wordt verdacht Gertjan Schiltmans uit Cuijk dood te hebben gestoken, gaat als het aan justitie ligt dertien jaar de cel in. De man zou het 45-jarige slachtoffer vorig jaar oktober hebben gestoken met een groot mes uit de keuken van Schiltmans zelf.

De steekpartij vond op 6 oktober plaats, maar Schiltmans werd pas tien dagen later dood in zijn flat gevonden. Zijn moeder had de politie gebeld, omdat ze al een poosje niks meer van haar zoon had gehoord.



De mannen zouden met elkaar hebben afgesproken om een biertje te drinken. Advocaat Matthijs van Dam zei eerder dat de sfeer plotseling omsloeg en dat Schiltmans een groot mes uit de keuken haalde. Daarop volgde volgens hem een worsteling op leven en dood.



'Zelfverdediging niet geloofwaardig'

De verdachte zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld en het mes heeft afgepakt. Dit vindt de officier van justitie niet geloofwaardig. Schiltmans had achttien steekwonden. Ook belde de 29-jarige man uit Cuijk de hulpdiensten niet.



Hij heeft wel geprobeerd om een stoel schoon te poetsen, nam spullen van het slachtoffer mee en heeft een van de twee gebruikte mensen in een vijver gegooid. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.



