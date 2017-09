Wendy (46) uit Zevenbergen op gruwelijke wijze gedood, justitie eist twaalf jaar cel

ZEVENBERGEN - De 54-jarige Kees-Jan W. uit Zevenbergen hoorde woensdag in de rechtbank in Breda twaalf jaar cel tegen zich eisen voor doodslag op zijn echtgenote Wendy Rikkers. "Hij heeft haar op afschuwelijke wijze zomaar dood gemaakt", aldus de officier van justitie.

De 46-jarige Wendy overleed op 22 september vorig jaar in een huis op het terrein van een autohandel aan de Huizersdijk. Volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat de verdachte haar met grof geweld heeft gewurgd.



Fatale nacht

De verdachte zou in de fatale nacht in september wakker zijn geworden en hebben gezien dat zijn vrouw in de keuken met haar minnaar appte. W. las de berichten op haar telefoon en kwam er zo achter dat ze wilde scheiden.



Hij zou volkomen overrompeld zijn geweest door het nieuws en bedroefd dat de vrouw, met wie hij drie kinderen had, bij hem weg wilde. W. verklaarde eerder dat hij naar bed is gegaan en de nagels van Wendy in zijn schouders voelde toen ze hem van achteren vastpakte.



Vanaf dat moment kan hij zich niets meer herinneren. Toen hij 's ochtends om zes uur wakker werd, zag hij Wendy levenloos naast zich liggen. Hij belde vervolgens het alarmnummer. Hulpverleners troffen Wendy aan. Ze ademde niet meer en had meerdere verwondingen rond haar hals en mond.



Zwart gat

De officier van justitie rekent het de verdachte zwaar aan dat de verdachte geen openheid van zaken geeft. Volgens het OM beroept de verdachte zich op een niet bestaand 'zwart gat'. Bovendien weegt mee dat de verdachte heeft gezegd dat het Wendy's eigen schuld is. Uit dagboekaantekeningen van Wendy zou juist de verdachte een 'onmogelijke man'zijn, weet justitie.



Wendy was de derde moeder uit Zevenbergen die de door geweld in de relationele sfeer om het leven kwam. Eerder werden de inwoonsters Linda van der Giesen en Claudia Oskam gedood.



Claudia Oskam

Opvallend is dat de officier woensdag in de eis verwees naar de strafmaat in de zaak rond de moord op Claudia Oskam uit Zevenbergen. In die zaak werd veertien jaar cel geëist. Onlangs besliste de Hoge Raad dat die verdachte dertien jaar en negen maanden de cel in moet.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.