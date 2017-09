Burgemeester Ton Rombouts mag zich ereburger van Brabant noemen

DEN BOSCH - Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch heeft bij zijn afscheid een provinciepenning gekregen en wordt daardoor ereburger van Brabant. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn bijzondere en jarenlange inzet voor de provincie en Den Bosch.

Rombouts zwaait zaterdag na 21 jaar af als burgemeester van de hoofdstad van Brabant. Hij heeft volgens de provincie een belangrijke rol gespeeld bij het vertegenwoordigen van de stad, zowel nationaal als internationaal. Als voorbeelden worden het Jeroen Boschjaar en de start van de Tour de France in Den Bosch genoemd.



De burgemeester kwam in 1996 naar Den Bosch. Eerder was hij al de jongste burgemeester van Nederland in de toenmalige gemeente Wouw. Ook stond hij in Boxtel aan het roer.