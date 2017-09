Hardloopster (22) uit gemeente Oss overleden na aanrijding in Niftrik

OSS - Een 22-jarige vrouw uit de gemeente Oss is woensdag omgekomen na een ongeluk in Niftrik. Ze was aan het hardlopen en raakte zwaargewond bij een aanrijding. Ze overleed later op de dag in het ziekenhuis.

De vrouw werd op de Maasbandijk aangereden door een auto, vlakbij het viaduct van de A50. Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen.



Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar in het ziekenhuis is ze alsnog aan haar verwondingen overleden. Volgens het Brabants Dagblad gaat het om Lieke van den Berg uit Neerloon.



Onderzoek naar de oorzaak

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies is ontstaan. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek.