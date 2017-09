Letse man die Harrie uit Luyksgestel doodreed, komt vrij

LUYKSGESTEL - De 26-jarige Let die op 17 september een huis in Luyksgestel binnenreed, komt vrij. De 75-jarige bewoner van het huis, Harrie van der heijden, overleed daarbij.

De openbaar aanklager wilde eigenlijk dat de man drie maanden langer vast zou worden gehouden, maar de rechter denkt dat er geen gevaar is dat de Let zal vluchten.



De slaapkamer in

De auto reed dwars door de buitenmuur van het huis de slaapkamer in. Het slachtoffer lag te slapen en kwam onder de auto terecht. Van der Heijden is nog met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.



De bestuurder werd aangehoud en. Hij had 3,5 keer te veel gedronken. De officier van justitie beschuldigt de Let van dood door schuld.



Gewaardeerd clublid

Harrie van der Heijden was een bekend gezicht in Luyksgestel. Hij werd door leden van voetbalvereniging De Raven omschreven als clubman pur san, een echt clubicoon. Niet voor niets was hij erelid, nadat hij meer dan zestig jaar lid is geweest van de club.



Hij was jarenlang jeugdvoorzitter, veldconsul, organiseerde kaartavonden, was grensrechter, begeleidde jonge leden en was fanatiek supporter van het eerste elftal.