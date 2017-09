Kind (2) slikt munt in en moet met spoed naar ziekenhuis

OISTERWIJK - Een kindje van twee uit Oisterwijk is woensdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat hij of zij een munt heeft ingeslikt. Het muntstuk wordt daar uit de keel van het kind gehaald.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur. Volgens een omstander huilde het kindje en kon hij of zij nog wel ademen.



Naar het ziekenhuis

Na het ongeluk aan de Jeroen Boschstraat werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Die is uiteindelijk niet geland. Het kindje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.